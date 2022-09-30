Инфляция в еврозоне подскочила в сентябре до рекордных 10 процентов
Инфляция в августе достигла 9,1% в 19 странах, использующих единую европейскую валюту.
Уровень инфляции в еврозоне побил новый рекорд в сентябре, составив 10% годовых, что обусловлено ценами на энергоносители, а также ценами на продукты питания, сообщил Евростат в пятницу.
Эти цифры являются самыми высокими, зафиксированными Европейским статистическим управлением с момента начала публикации показателя в январе 1997 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Николаев пригласил в дом темноволосую красавицу на фоне слухов о разводе с женой Проскуряковой
Певец и композитор Игорь Николаев провёл вечер в обществе красавицы брюнетки после того, как появилась информация о его расставании с женой Юлией Проскуряковой. Музыкант пригласил незнакомку в свой дом.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
«Справедливая Россия» предложила ввести военный налог для тех, кто не подлежит мобилизации
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Посла Беларуси выхвали в МИД Армении после заявления Макея о «дядях-тетях»
Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы