Инфляция в еврозоне подскочила в сентябре до рекордных 10 процентов

Инфляция в августе достигла 9,1% в 19 странах, использующих единую европейскую валюту.

Уровень инфляции в еврозоне побил новый рекорд в сентябре, составив 10% годовых, что обусловлено ценами на энергоносители, а также ценами на продукты питания, сообщил Евростат в пятницу.

Эти цифры являются самыми высокими, зафиксированными Европейским статистическим управлением с момента начала публикации показателя в январе 1997 года.