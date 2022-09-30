Инфляция в еврозоне подскочила в сентябре до рекордных 10 процентов

Инфляция в августе достигла 9,1% в 19 странах, использующих единую европейскую валюту.

Уровень инфляции в еврозоне побил новый рекорд в сентябре, составив 10% годовых, что обусловлено ценами на энергоносители, а также ценами на продукты питания, сообщил Евростат в пятницу.

Эти цифры являются самыми высокими, зафиксированными Европейским статистическим управлением с момента начала публикации показателя в январе 1997 года.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 