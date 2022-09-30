«Справедливая Россия» предложила ввести военный налог для тех, кто не подлежит мобилизации

Партия "Справедливая Россия" предложила ввести в стране военный налог для немобилизированных.

Заместитель руководителя партии "Справедливая Россия - за правду" Олег Нилов выдвинул предложение о законе для тех, кто не подлежит мобилизации.

По словам Нилова, те, кто получил так называемый "белый билет" или по различным причинам не подлежит мобилизации нужно ввести военный налог.

Также Нилов отметил, что в некоторых случая "белый билет" получается "понятными способами".

"Одно из наших новых предложений - ввести военный налог для тех, кто в армии не служил, для белобилетников в первую очередь , понятно какими способами иногда получается эти белые билеты, для тех кто не подлежит мобилизации", - сказал Нилов