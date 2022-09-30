В Европе боятся, что из-за отключений электроэнергии зимой могут перестать работать сети мобильной связи
Зимой экраны мобильных телефонов в странах Европы могут погаснуть. Эксперты предупреждают, что европейская сеть мобильной связи может не работать из-за отключения электроэнергии, пишет DPA.
Представители индустрии мобильной связи отмечают, что в настоящее время во многих странах Европы аварийных систем недостаточно для обеспечения связи в случае обширных отключений электроэнергии.
Теперь мяч на стороне компаний и правительств, по крайней мере, когда речь идет об обеспечении его функционирования в чрезвычайных ситуациях. В ряде стран, включая Германию, Францию и Швецию, ведутся работы по разработке плана, который позволит поддерживать связь даже при отсутствии электричества.
Из почти полумиллиона мачт сотовой связи у многих есть аварийные батареи, но их обычно хватает примерно на полчаса.
По этой причине отрасль бьет тревогу и предпринимает шаги, чтобы сделать мобильную инфраструктуру независимой от возможного отключения сети.
Например, во Франции в случае перегрузки электросеть может быть отключена локально на срок до двух часов, за исключением объектов критической инфраструктуры, таких как больницы или полицейские участки.
Ожидается, что в Швеции и Германии компании мобильной связи проинформируют правительства о своих опасениях, сообщили представители отрасли.
Среди прочего, ожидается, что Управление почты и телекоммуникаций Швеции (PTS) поможет с покупкой мобильных станций, которые помогут оставаться на связи в случае длительного отключения электроэнергии, сообщил представитель PTS. Кроме того, энергосберегающие мероприятия осуществляются самими телекоммуникационными компаниями. Они должны проверить свои системы на предмет ненужного энергопотребления и внедрить более энергоэффективные устройства.
Например, экономия электроэнергии возможна благодаря программному обеспечению, которое оптимизирует передачу данных и переводит отдельные мачты в спящий режим, когда они не используются.
Еще одним вариантом являются генераторы аварийного питания. German Telekom полагается на мобильные дизель-генераторы для обеспечения работы передающих мачт. Однако только небольшая часть из 33 000 мачт могла одновременно приводиться в действие таким образом.
Опубликовано: Николай Скира
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