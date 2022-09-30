В Германии, Бельгии и Нидерландах зафиксирована рекордная инфляция

В сентябре в Германии зафиксирован резкий рост инфляции и, по предварительным оценкам, ее уровень составляет около 10%, сообщили в Федеральном статистическом управлении.

Это самый высокий уровень инфляции в стране с начала 1950-х годов, инфляция также бьет рекорды в Бельгии и Нидерландах.

Потребительские цены в сентябре были на 10% выше, чем в сентябре 2021 года. В августе уровень инфляции составил 7,9%.

"Уровни инфляции не достигали нынешнего уровня после воссоединения Германии. В федеральных землях в начале 1950-х годов они составляли 10% и выше, но методы расчета со временем менялись", — сообщает портал RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Более высокая инфляция снижает покупательную способность потребителей и ограничивает их финансовую свободу. Опрос, проведенный Немецкой ассоциацией розничной торговли (HDE), показывает, что 60% потребителей уже ограничены при совершении покупок.

В ближайшие месяцы подавляющее большинство (76%) респондентов готовятся к более экономичным покупкам.

Энергия и продукты питания были самыми большими драйверами цен в течение нескольких месяцев. Перебои с поставками усугубили и без того сложную ситуацию. В сентябре стоимость энергии была 43,9% больше, чем годом ранее, в свою очередь, цены на продукты питания выросли на 18,7%.

Инфляция в сентябре выросла до рекордных 11,27% в Бельгии и является самым высоким с 1975 года, сообщает Статистическое управление Бельгии (Statbel). Рост цен на товары и услуги в августе составил 9,94%.

В ведомстве поясняют, что, как и в предыдущие месяцы, основной причиной роста инфляции являются рекордные цены на энергоносители и продукты питания.

В Нидерландах также фиксируется огромный рост инфляции до 17,1% в годовом исчислении.