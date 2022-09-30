Власти Гонконга отказали магнату Джимми Лаю в праве нанять британского адвоката

Судья Высокого суда Гонконга Алекс Ли в пятницу подтвердил, что правительство и городская коллегия адвокатов не удовлетворили просьбу Джимми Лая о том, чтобы его интересы представлял адвокат из Лондона.

Ни Минюст КНР, ни коллегия адвокатов Гонконга не захотели комментировать эту информацию. Адвокат Джимми Лая Роберт Панг заявил AFP в пятницу, что надеется, что спор о юридическом представительстве будет разрешен до суда, назначенного на начало декабря.

Джимми Лай был руководителем газеты Apple Daily, критикующей власть Китая, которая была закрыта в 2021 году по обвинению в сговоре с иностранными спецслужбами. Это правонарушение карается пожизненным заключением в соответствии с законом о национальной безопасности, принятым Пекином в 2020 году в отношении Гонконга.

Британские юристы заявляют, что имеют право вести практику в Гонконге, особенно в том случае, если может потребоваться их особый опыт.