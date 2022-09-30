Власти Гонконга отказали магнату Джимми Лаю в праве нанять британского адвоката
Судья Высокого суда Гонконга Алекс Ли в пятницу подтвердил, что правительство и городская коллегия адвокатов не удовлетворили просьбу Джимми Лая о том, чтобы его интересы представлял адвокат из Лондона.
Ни Минюст КНР, ни коллегия адвокатов Гонконга не захотели комментировать эту информацию. Адвокат Джимми Лая Роберт Панг заявил AFP в пятницу, что надеется, что спор о юридическом представительстве будет разрешен до суда, назначенного на начало декабря.
Джимми Лай был руководителем газеты Apple Daily, критикующей власть Китая, которая была закрыта в 2021 году по обвинению в сговоре с иностранными спецслужбами. Это правонарушение карается пожизненным заключением в соответствии с законом о национальной безопасности, принятым Пекином в 2020 году в отношении Гонконга.
Британские юристы заявляют, что имеют право вести практику в Гонконге, особенно в том случае, если может потребоваться их особый опыт.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Тегеран продолжит атаки на иранскую курдскую оппозицию в Ираке
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Топ-4 способа использования опавших листьев на даче
Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы