Песков заявил, что нападение на присоединенные к РФ территории равноценно нападению на Россию
Дмитрий Песков заявил, что атака на присоединенные земли приравнивается к нападению на РФ.
Уже в ближайшие часы в Кремле будет подписан договор о присоединении к России новых территорий.
Тем временем, главы Донецкой и Луганской народной республик, а также Херсонской и Запорожской областей уже прибыли в Кремль.
После подписания бумаг эти регионы присоединятся к Российской Федерации.
В связи с этим, рассказал Песков, нападение на них будет расценено как агрессия против самой России.
Опубликовано: Николай Скира
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