Песков заявил, что нападение на присоединенные к РФ территории равноценно нападению на Россию

Дмитрий Песков заявил, что атака на присоединенные земли приравнивается к нападению на РФ.

Уже в ближайшие часы в Кремле будет подписан договор о присоединении к России новых территорий.

Тем временем, главы Донецкой и Луганской народной республик, а также Херсонской и Запорожской областей уже прибыли в Кремль.

После подписания бумаг эти регионы присоединятся к Российской Федерации.

В связи с этим, рассказал Песков, нападение на них будет расценено как агрессия против самой России.