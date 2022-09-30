Тегеран продолжит атаки на иранскую курдскую оппозицию в Ираке
Революционная гвардия, идеологическая армия Ирана, заявила, что продолжит свои атаки против вооруженных групп иранской курдской оппозиции, которых Тегеран считает террористами.
В Иракском Курдистане находится несколько иранских курдских оппозиционных групп, которые исторически вели вооруженную борьбу против Тегерана.
Ситуация с сопротивлением обострилась после смерти 16 сентября Махсы Амини, 22-летней активистки, арестованной полицией нравов.
В заявлении «Стражи» утверждают, что «начали серию операций против баз и штабов террористов на севере Ирака с использованием всех видов ракет, боевых беспилотников и дронов-камикадзе».
«Эти операции будут продолжаться до тех пор, пока террористические группы не будут разоружены», — заверили они, призвав правительство Ирака и автономного Курдистана «проявить большую серьезность в своих обязанностях по отношению к Ирану как к соседу».
«Стражи» обвинили курдские группы, базирующиеся в Ираке, в проникновении в Иран с целью посеять нестабильность и беспорядки.
Напомним, что в среду по меньшей мере 13 человек погибли и около 50 получили ранения, в том числе женщины и дети, в результате иранских ударов с применением ракет и беспилотников.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Тегеран продолжит атаки на иранскую курдскую оппозицию в Ираке
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Топ-4 способа использования опавших листьев на даче
Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы