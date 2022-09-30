Афганские беженцы в Таджикистане занимаются наркоторговлей и устраивают беспорядки

Лидер афганской диаспоры в Таджикистане Абдумусаввир Баходури обратился к землякам с призывом соблюдать законы страны, в которую они иммигрировали.

По сообщениям СМИ, афганские беженцы в Таджикистане находятся в поле зрения полиции за торговлю наркотиками и другие правонарушения.

В этой связи глава афганской общины в республике был вынужден обратиться к соотечественникам с призывом к порядку.

«Иммигранты, которые многие годы живут в Таджикистане, знают правила и нормы своего пребывания. Но те, кто только что въехал в страну, особенно молодежь, не в курсе. Именно они и начали нарушать закон», — приводит слова Баходури агентство «Спутник».

Как рассказал агентству представитель афганской диаспоры, в городе Вахдат, в котором наблюдается значительный приток беженцев из Афганистана, значительно увеличилось число арестов за торговлю психотропами.

Баходури отметил при этом, что местные власти будут также принимать все меры по выявлению нарушителей правопорядка для обеспечения безопасности.