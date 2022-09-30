The National Interest: в США признали провальную политику санкций против России
По сообщению The National Interest, американские сенаторы провели слушания, в которых определили эффективность антироссийских санкций. В ходе мероприятия они признали санкционную политику проваленной.
В материале отмечается, что экономика России не просто выстояла, но еще и не рухнула, а действия российской стороны остаются непоколебимыми. При этом не видно и окончания боевых действий на территории Украины и, возможно, их интенсивность усилится в связи с частичной мобилизацией.
Сенаторы США считают, что неэффективность санкций связана еще и с тем, что многие страны отказались вводить их против России — благодаря этому экономика российской стороны жеребиться на плаву.
Также, проблема заключается в том, что нет единого мнения о конечных целях введения экономических ограничений. Сенатор Митт Ромни и вовсе заявил, что проблема с инфляцией преследует только Европейский союз и США, российская же сторона остается в стороне.
Ромни добавил, что Россия справилась не только с инфляцией, но и фондовым рынком. При этом другие страны только начинают сталкиваться с проблемами, которые вызвали экономические ограничения России.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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