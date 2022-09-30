КП: В дом Данко в Крыму проникли воры, пока там спали жена и ребёнок артиста

Супруга певца Данко Мария Силуянова сообщила, что на их участок в Крыму забрались воры, которые похитили детский велосипед и раскладную лестницу. Самое страшное, что в это время женщина и ребёнок спали в доме.

В дом 53-летнего отечественного исполнителя и композитора Данко (настоящее имя - Александр Фадеев) в Крыму проникли воры. Об этом изданию "Комсомольская правда" сообщила жена артиста Мария Силуянова.

По словам женщины, преступники проникли на участок с утра, когда она и её сын еще спали.

Супруга Данко рассказала: "Дело в том, что у нас идет стройка - достраивается нижний этаж. И я привыкла, что с самого утра рабочие уже на месте. Сегодня я вышла из дома, смотрю - ворота открыты. Подумала, наверное, строители куда-то отошли ненадолго. А их, оказывается, еще не было - приехали только через час".

Мария сообщила, что пропал велосипед сына и раскладная лестница, а также подчеркнула, что дело здесь не в ущербе.

Силуянова заметила: "Куда страшнее другое: пока мы с ребенком спали, неизвестный или неизвестные проникли на участок. Скорее всего, налетчика что-то спугнуло, и он сбежал, не потрудившись закрыть ворота. А если бы он полез в дом?"

После этого неприятного случая семейство обратилось в полицию и завело 2-ух сторожевых собак.