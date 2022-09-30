Министр обороны Латвии призвал граждан страны быть готовым к войне

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что общество должно быть готово к любому кризису, в том числе к войне, сообщает Delfi.lv.

Он объявил, в частности, о восстановлении обязательной воинской повинности.

Чтобы укрепить свою оборону, Латвии нужны "понимание, дополнительные ресурсы, больше присутствия союзных сил НАТО.

"Думаю, мы на правильном пути. В плане решений саммит НАТО в Мадриде был очень позитивным: мы договорились о создании в течение нескольких лет интернациональной бригады", - указал он.

Что касается деятельности внутри страны, то власти хотят, чтобы она была похожа на "ежа со множеством иголок", сравнивает Пабрикс. По его словам, Латвия вводит обязательную воинскую повинность, планирует усилить военную промышленность, чтобы обеспечить ее необходимым вооружением, а также увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.



Как пояснил Пабрикс, введению обязательной воинской повинности будет предшествовать пятилетний переходный период. Обязательная служба начнется с 2028 года.

"Мы начнем с небольшого количества людей, которые будут призваны, затем мы увеличим это число", - сказал министр обороны Латвии.

Он предложил восстановить обязательную военную службу, упраздненную в 2000-х после вступления страны в НАТО.

Женщины также могут поступить на службу на добровольной основе. Сам президент страны Эгилс Левитс высказался за то, чтобы сделать службу обязательной для всех, независимо от пола.

"Если народ Латвии хочет быть готовым постоять за свою свободу и страну, он должен быть готов к этой службе", - считает глава латвийского Минобороны.

Новые правила еще должны быть одобрены Сеймом во втором чтении.