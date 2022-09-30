Великобритания готова принять новые санкции против России

Премьер-министр Великобритании Трасс заявила, что готова принять новые санкции против России в связи с проведёнными референдумами в Народных республиках.

Премьер-министр Великобритании Лиза Трасс, заявила, что Королевство готово принять меры вплоть до нового пакета санкций против России. Связано это с проведёнными в народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумами. Об этом Британский пример написала в свих социальных сетях, передает РИА Новости.

"Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину (президента России) Владимира Путина", заявила Лиза Трасс на своей странице в Twitter.

Премьер добавила, что Великобритания не признает легитимность данных референдумов, а также вступление четырех областей в состав Российской Федерации.

Ранее с 23 по 27 сентября, на территория народных республик ( ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России.

По информации местных властей, за присоединение высказались 98, 42 процента жителей ЛНР, в ДНР - 99, 23 процента, в Херсонской области - 87, 05 процента, в Запорожской - 93, 11 процента.

30 сентября в 15:00 по Москве, Президент России Владимир Путин подпишет указ о вхождении данных территорий в состав РФ.