Немецкий бизнес выступает против политики Роберта Хабека и грозится закрыть 16 тысяч магазинов

Критика со стороны представителей бизнеса Министерства экономики растет, интересы бизнеса явно сталкиваются с такими вопросами, как устойчивость и права человека.

Немецкая торговая ассоциация (HDE) направила министру Хабеку письмо, которое цитирует «Шпигель».

«Взрывные затраты на электроэнергию», по-видимому, не позволяют все большему количеству розничных продавцов выйти на уровень безубыточности. Ситуация просто экзистенциально угрожающая. В этом году планируется закрыть 16 000 магазинов», - пишут бизнесмены.

Даже в торговле пищевыми продуктами доход, который можно получить, составляет всего два-четыре процента от продаж. Перекладывание растущих цен на энергию на потребителей вряд ли возможно «ввиду резкого падения покупательной способности в частных домохозяйствах».

Ассоциация требует от Хабека мер по противодействию «разорительным пиковым нагрузкам и максимального расширения энергоснабжения», временного ограничение цен на электроэнергию и снижения налога на электроэнергию до минимума ЕС.