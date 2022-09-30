Немецкий бизнес выступает против политики Роберта Хабека и грозится закрыть 16 тысяч магазинов
Критика со стороны представителей бизнеса Министерства экономики растет, интересы бизнеса явно сталкиваются с такими вопросами, как устойчивость и права человека.
Немецкая торговая ассоциация (HDE) направила министру Хабеку письмо, которое цитирует «Шпигель».
«Взрывные затраты на электроэнергию», по-видимому, не позволяют все большему количеству розничных продавцов выйти на уровень безубыточности. Ситуация просто экзистенциально угрожающая. В этом году планируется закрыть 16 000 магазинов», - пишут бизнесмены.
Даже в торговле пищевыми продуктами доход, который можно получить, составляет всего два-четыре процента от продаж. Перекладывание растущих цен на энергию на потребителей вряд ли возможно «ввиду резкого падения покупательной способности в частных домохозяйствах».
Ассоциация требует от Хабека мер по противодействию «разорительным пиковым нагрузкам и максимального расширения энергоснабжения», временного ограничение цен на электроэнергию и снижения налога на электроэнергию до минимума ЕС.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Путин объявил жителей Херсона, Запорожья и Донбасса гражданами России
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Проклова заявила, что не жалеет о своих признаниях о домогательствах Табакова
Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы