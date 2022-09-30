Жители Народных республик и областей вскоре получат российские паспорта
Депутат ДНР заявила, что вскоре жители Народных республик и областей, в которых прошли референдумы о присоединении к РФ, получат российские паспорта.
Депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина рассказала о сроках получения российских паспортов жителями Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Депутат считает, что жители данных территорий должны получить новые паспорта в течение нескольких месяцев, предаёт ТАСС.
"Срок получения паспорта усложняется только тем, что в ходе боевых действий многие теряли оригиналы документов, которые необходимы для получения паспорта. Для этого созданы общественные приемные и юридические консультации. Вопрос получения паспорта РФ для всех жителей - это вопрос ближайших месяцев", - заявила политик.
По словам Шишкиной, получение паспортов усложняется большой нагрузкой на миграционную службу РФ, так как в последнее время число желающих получить документ российского гражданина увеличилось многократно.
На данный момент уже более 90% жителей ДНР получили российский паспорт.
Ранее, с 23 по 27 сентября, на территория народных республик ( ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России.
Во всех регионах подавляющее большинство проголосовало о вхождении в состав России.
30 сентября в 15:00 по Москве, Президент России Владимир Путин подпишет указ о вхождении данных территорий в состав РФ.
Опубликовано: Марчик Артём
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