Жители Народных республик и областей вскоре получат российские паспорта

Депутат ДНР заявила, что вскоре жители Народных республик и областей, в которых прошли референдумы о присоединении к РФ, получат российские паспорта.

Депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина рассказала о сроках получения российских паспортов жителями Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Депутат считает, что жители данных территорий должны получить новые паспорта в течение нескольких месяцев, предаёт ТАСС.

"Срок получения паспорта усложняется только тем, что в ходе боевых действий многие теряли оригиналы документов, которые необходимы для получения паспорта. Для этого созданы общественные приемные и юридические консультации. Вопрос получения паспорта РФ для всех жителей - это вопрос ближайших месяцев", - заявила политик.

По словам Шишкиной, получение паспортов усложняется большой нагрузкой на миграционную службу РФ, так как в последнее время число желающих получить документ российского гражданина увеличилось многократно.

На данный момент уже более 90% жителей ДНР получили российский паспорт.

Ранее, с 23 по 27 сентября, на территория народных республик ( ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России.

Во всех регионах подавляющее большинство проголосовало о вхождении в состав России.

30 сентября в 15:00 по Москве, Президент России Владимир Путин подпишет указ о вхождении данных территорий в состав РФ.