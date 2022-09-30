Грузия грозит разорвать дипотношения с Беларусью из-за визита Александра Лукашенко в Абхазию

На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с неофициальным визитом Абхазию, республику, которую Грузия считает своей территорией.

Это привело в ярость грузинских политиков, которые обвинили белорусского лидера в "грубом нарушении территориальной целостности и суверенитета" их страны. Николоз Самхарадзе из парламентской комиссии по международным отношениям даже заявил о возможном разрыве дипломатических отношений с Минском.

Пресс-служба де-факто президента Абхазии Аслана Бжани сообщила в среду о его встрече с Александром Лукашенко, которая не была согласована с Тбилиси.

По мнению Николоза Самхарадзе, визит Александра Лукашенко в Абхазию является недружественным жестом со стороны белорусского лидера и грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Грузии.

"Такие шаги подрывают суверенитет страны и основные принципы международного права, а также дипломатические отношения между Грузией и Беларусью. Если повториться такой шаг в будущем, отношения между двумя странами могут быть разорваны. Мы никому не позволим нанести ущерб территориальной целостности и суверенитету нашей страны", - заявил он.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили также предостерег от ухудшения отношений с Беларусью.

"Беларусь находится в одном шаге от красной линии в отношениях с Грузией", - добавил он.

С 1992 года Абхазия находится вне суверенитета грузинских властей. Правительство Абхазии считает себя независимым государством, одностороннее провозглашение независимости произошло в 1992 году

Ее независимость признают всего несколько стран, в том числе Россия, которая признала ее в 2008 году после многодневной войны с Грузией. Независимость Абхазии также признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия, а также созданные Россией сепаратистские республики на Донбассе.