Путин объявил жителей Херсона, Запорожья и Донбасса гражданами России

Российский президент выступил в Кремле с речью о конфликте на территории Украины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил в Кремле с речью о присоединении новых территорий.

Во время речи он заявил, что теперь жители Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей - граждане России.

В связи с этим он потребовал от властей Украины вывести войска с территории этих регионов и сесть за стол переговоров.

"Люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами", - приводит РИА слова Путина.