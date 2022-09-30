Путин объявил жителей Херсона, Запорожья и Донбасса гражданами России
Российский президент выступил в Кремле с речью о конфликте на территории Украины.
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил в Кремле с речью о присоединении новых территорий.
Во время речи он заявил, что теперь жители Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей - граждане России.
В связи с этим он потребовал от властей Украины вывести войска с территории этих регионов и сесть за стол переговоров.
"Люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами", - приводит РИА слова Путина.
Опубликовано: Николай Скира
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Путин объявил жителей Херсона, Запорожья и Донбасса гражданами России
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