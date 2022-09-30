Путин заявил о распространении русофобии по всеми миру

Президент России Владимир Путин заявил, что по всеми миру распространяется русофобия.

Владимир Путин рассказал о том, что жители народов Донбасса, а также Херсона и Запорожья навсегда стали гражданами России.

На фоне специальной военной операции, отметил Путин, с мире распространяются русофобские настроения.

При этом, добавил Путин, Соединенные Штаты до сих пор оккупируют всю Европу. а также Южную Корею.

Путин добавил, что Вашингтон требует введения все новых санкций против Российской Федерации и ведет деиндустриализации Европы.