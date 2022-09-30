Путин во время выступления в Кремле процитировал Геббельса

Владимир Путин во время выступления в Кремле заявил, что Запад врет, как это делал Геббельс.

Российский президент, произнося речь в Кремле по случаю присоединения к стране новых территорий, заявил о тотальной лжи Запада.

Владимир Путин заявил, что западные страны врут всему миру, как это делал нацистский пропагандист Геббельс.

Путин напомнил, что Йозеф Геббельс пользовался формулой: "чем ужаснее ложь - тем охотнее в нее верят". По словам Путина, Запад делает также.

Такой ложью, по словам Путина, является политика тотальной русофобии, которую пропагандируют западные страны.