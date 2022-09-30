Путин завил о начале эпохи тотальной трансформации мира
Российский лидер рассказал о том, что в мире наступила эпоха больших изменений.
Владимир Путин заявил, что сейчас в мире происходят глобальные изменения, которые уже нельзя откатить назад.
Путин добавил, что мир уходит от однополярной системы и большинство мирового сообщества хочет таких перемен.
"Мир вступил в период революционных трансформаций", - передает РИА Новости слов российского президента.
Также он добавил, что России сейчас необходима консолидация всего общества.
"За нами правда, за нами Россия", - такими словами Путин завершил свое выступление.
Опубликовано: Николай Скира
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