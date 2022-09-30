Путин завил о начале эпохи тотальной трансформации мира

Российский лидер рассказал о том, что в мире наступила эпоха больших изменений.

Владимир Путин заявил, что сейчас в мире происходят глобальные изменения, которые уже нельзя откатить назад.

Путин добавил, что мир уходит от однополярной системы и большинство мирового сообщества хочет таких перемен.

"Мир вступил в период революционных трансформаций", - передает РИА Новости слов российского президента.

Также он добавил, что России сейчас необходима консолидация всего общества.

"За нами правда, за нами Россия", - такими словами Путин завершил свое выступление.