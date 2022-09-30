Борисова заявила, что намерена отправиться на Донбасс военкором

Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова сообщила, что готова отправиться в зону проведения спецоперации в качестве военного корреспондента.

Ведущая телевидения Дана Борисова сообщила о своей готовности отправиться в Донбасс как военный корреспондент.

Борисова напомнила, что в течение 8 лет трудилась как военный журналист, по этой причине имеет опыт обозревания подобных событий. По словам звезды экрана, она намерена в ближайшее время отправиться в зону проведения спецоперации.

Телеграм-канал "Звёздная пыль" приводит слова знаменитости: "Восемь лет я, по сути, проработала военным журналистом и знаю, что говорить, как поддержать военнослужащих. И сейчас, поверьте, без болтовни и лишних слов готова отправиться туда в любое время журналистом".

Телеведущая поддерживает политику российских властей касательно проведения спецоперации в Украине, призывая россиян не уклоняться от частичной мобилизации.