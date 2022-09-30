Борисова заявила, что намерена отправиться на Донбасс военкором
Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова сообщила, что готова отправиться в зону проведения спецоперации в качестве военного корреспондента.
Ведущая телевидения Дана Борисова сообщила о своей готовности отправиться в Донбасс как военный корреспондент.
Борисова напомнила, что в течение 8 лет трудилась как военный журналист, по этой причине имеет опыт обозревания подобных событий. По словам звезды экрана, она намерена в ближайшее время отправиться в зону проведения спецоперации.
Телеграм-канал "Звёздная пыль" приводит слова знаменитости: "Восемь лет я, по сути, проработала военным журналистом и знаю, что говорить, как поддержать военнослужащих. И сейчас, поверьте, без болтовни и лишних слов готова отправиться туда в любое время журналистом".
Телеведущая поддерживает политику российских властей касательно проведения спецоперации в Украине, призывая россиян не уклоняться от частичной мобилизации.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин подписал договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России
Apple старается избавиться от зависимости от КНР, но на это понадобятся годы и миллиарды
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС
Владу Соколовскому стало плохо во время съёмок шоу Звёзды в Африке и он был срочно доставлен в больницу
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР