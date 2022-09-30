Норвегия усиливает охрану границы с Россией и рассматривает введение запрета на въезд для россиян

Норвегия усилила охрану границы с Россией, опасаясь наплыва мигрантов. Ежедневно границу пересекают около 400 человек.

Правительство рассматривает возможность введения запрета на въезд для россиян, подобного тому, который на этой неделе ввела Финляндия, заявил министр юстиции Норвегии.

"При необходимости мы быстро закроем границу с Россией, и изменения могут произойти в короткие сроки. В Норвегию приехало мало людей по сравнению с Финляндией, и здесь другая ситуация", — заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель.

Она добавила, что "мобилизация в России и возможный запрет на выезд российских граждан увеличивает риск незаконного пересечения норвежско-российской границы". По ее словам, "в случае необходимости Норвегия быстро закроет пограничный переход, это может произойти незадолго до этого".

В пятницу к 198-километровой границе был направлен полицейский вертолет с возможностью обнаружения незаконных переходов.

В мае правительство Норвегии ограничило выдачу виз россиянам, особенно приехавшим с туристическими целями.

В начале этой недели количество людей, въезжающих из России на погранпереходе Стурскуг, увеличилось до 400 в день а затем уменьшилось, вероятно, из-за контроля и пробок на российской стороне. В пятницу вновь наблюдалось увеличение трафика.

Стоимость билетов из Мурманска в Норвегию – более 1000 евро. Норвегия не входит в Евросоюз, но входит в европейскую Шенгенскую зону и по-прежнему поддерживает открытую границу с Россией на крайнем севере.

Норвежский телеванал NRK в понедельник показал репортаж из города Киркенес недалеко от норвежско-российской границы, где оно поговорило с россиянами, которые заявили, что бежали от мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным.

По словам опрошенных , значительно выросли цены на автобусные билеты из Мурманска в Норвегию. Несколько дней назад стоимость транспорта была 600 евро, сейчас уже 1000 евро.