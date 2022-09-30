Экс-посол Мельник назвал позицию Меркель «пограничной одержимостью Россией»

Меркель вновь заявила о необходимости строить общую с Россией архитектуру безопасности в Европе и подверглась критике Мельника.

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник решил на прощание уличить экс-канцлера Ангелу Меркель в симпатиях к России.

После заявления экс-канцлера Германии на мероприятии, посвященном Дню единения Германии в Госларе о необходимости строить общую европейскую архитектуру безопасности вместе с Россией бывший посол Украины в Германии сделал резкое заявление.

«Я думаю, должно быть ясно, что, даже если это потребует большой выдержки, и, возможно, звучит сегодня нереалистично, но мы должны работать над общеевропейской архитектурой безопасности с участием России в рамках принципов международного права», - заявила сегодня Меркель и в ответ получила очередной укол от дружественного ФРГ киевского режима.

«Пограничная одержимость экс-канцлера Россией, как страной террора ошеломляет», - написал Андрей Мельник в своих соцсетях и продолжил: «…вам никогда не удастся смыть вашу катастрофическую, пагубную политику в отношении России, которая привела к войне на уничтожение против украинского государства и нации и поставила под угрозу процветание Германии. Ни за что!».