Экс-посол Мельник назвал позицию Меркель «пограничной одержимостью Россией»
Меркель вновь заявила о необходимости строить общую с Россией архитектуру безопасности в Европе и подверглась критике Мельника.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник решил на прощание уличить экс-канцлера Ангелу Меркель в симпатиях к России.
После заявления экс-канцлера Германии на мероприятии, посвященном Дню единения Германии в Госларе о необходимости строить общую европейскую архитектуру безопасности вместе с Россией бывший посол Украины в Германии сделал резкое заявление.
«Я думаю, должно быть ясно, что, даже если это потребует большой выдержки, и, возможно, звучит сегодня нереалистично, но мы должны работать над общеевропейской архитектурой безопасности с участием России в рамках принципов международного права», - заявила сегодня Меркель и в ответ получила очередной укол от дружественного ФРГ киевского режима.
«Пограничная одержимость экс-канцлера Россией, как страной террора ошеломляет», - написал Андрей Мельник в своих соцсетях и продолжил: «…вам никогда не удастся смыть вашу катастрофическую, пагубную политику в отношении России, которая привела к войне на уничтожение против украинского государства и нации и поставила под угрозу процветание Германии. Ни за что!».
Опубликовано: Тарас Медведев
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