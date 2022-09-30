Владимир Путин: США фактически оккупировали Германию и Японию
Президент России, в ходе выступления на церемонии о включении новых территорий в состав России, заявил о фактической оккупации ФРГ и Японии.
Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на церемонии по случаю вхождения в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей заявил, что ни о каком равноправном партнерстве на Западе не может быть и речи.
"Называя Японию, Германию, Южную Корею союзниками, Соединенные штаты фактически оккупировали эти страны", — сказал президент России.
Владимир Путин рассказал, что за лидерами этих стран установлено круглосуточное наблюдение, в том числе и дома, что является абсолютным для них позором.
Опубликовано: Алексеев Максим
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