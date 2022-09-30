Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР официально вошли в состав России

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Во время официальной церемонии в Кремле подписаны документы о вхождении в РФ новых регионов.

Так, Донецкая и Луганская народная республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Соответствующие документы подписали президент России Владимир Путин и главы регионов.

После этого российский президент и главы уже субъектов Федерации взялись за руки и вместе скандировали "Россия".