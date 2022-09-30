Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР официально вошли в состав России
Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.
Во время официальной церемонии в Кремле подписаны документы о вхождении в РФ новых регионов.
Так, Донецкая и Луганская народная республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.
Соответствующие документы подписали президент России Владимир Путин и главы регионов.
После этого российский президент и главы уже субъектов Федерации взялись за руки и вместе скандировали "Россия".
Опубликовано: Николай Скира
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