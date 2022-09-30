Путин: Запад планирует превратить Россию в свою колонию для прямого грабежа
Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны хотят превратить россиян «в толпу бездушных рабов».
В пятницу, 30 сентября 2022 года, президент РФ Владимир Путин в своей речи по случаю подписания соглашения о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заявил, что коллективный Запад поставил перед собой цель превратить россиян «в толпу бездушных рабов», лишив их свободы и независимости.
Путин пояснил, что конечной целью западных стран является превращение Российской Федерации в «свою колонию ради прямого грабежа», поэтому они не могут смириться с легитимностью прошедших в Народных Республиках и освобождённых территориях референдумов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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