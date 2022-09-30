Владимир Путин: мы ведем битву за большую историческую Россию
Президент России сказал, что идет битва за то, чтобы русскую культуру нельзя было вычеркнуть.
Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на церемонии по случаю включения в состав государства ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей заявил, что сейчас идет битва за большую историческую Россию.
"Это поле битвы за большую историческую Россию!", — сказал Владимир Путин.
Фраза президента была встречена овациями. Присутствующие аплодировали стоя. Владимир Путин подчеркнул, что русскую культуру нельзя будет вычеркнуть никогда.
Опубликовано: Максим Алексеев
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