Владимир Путин: мы ведем битву за большую историческую Россию

Президент России сказал, что идет битва за то, чтобы русскую культуру нельзя было вычеркнуть.

Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на церемонии по случаю включения в состав государства ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей заявил, что сейчас идет битва за большую историческую Россию.

"Это поле битвы за большую историческую Россию!", — сказал Владимир Путин.

Фраза президента была встречена овациями. Присутствующие аплодировали стоя. Владимир Путин подчеркнул, что русскую культуру нельзя будет вычеркнуть никогда.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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