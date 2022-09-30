Путин назвал идеологию Запада сатанизмом
Президент России в своей программной речи во время церемонии подписания документов о присоединении ДНР, ЛНР и двух областей Украины назвал современную идеологию Запада – сатанизмом.
«Мы хотим, чтобы вместо мамы и папы были родитель№1, 2. Мы хотим, чтобы в наших школах навязывали извращения в начальных классах? Чтобы предлагали детям сделать операцию по смене пола? Рассказывали им о гендерах помимо мужчины и женщины? Это ниспровержение веры и традиционных ценностей. Это сатанизм», - сказал президент России на церемонии.
В своей речи президент России уделил большое значение многополярности мира, который на Западе по-прежнему пытаются сделать однополярным и подчиненным своим колониальным интересам.
«Мир вступил в период серьезных трансформаций. Многополярность — возможность укрепить свой суверенитет. Право на самобытное развитие. У нас в мире очень много единомышленников. Сила против однополярного мира будет только нарастать», - пообещал российский лидер.
Владимир Путин также отметил, что «слом западной гегемонии необратим».
Опубликовано: Тарас Медведев
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