Путин назвал идеологию Запада сатанизмом

Президент России в своей программной речи во время церемонии подписания документов о присоединении ДНР, ЛНР и двух областей Украины назвал современную идеологию Запада – сатанизмом.

«Мы хотим, чтобы вместо мамы и папы были родитель№1, 2. Мы хотим, чтобы в наших школах навязывали извращения в начальных классах? Чтобы предлагали детям сделать операцию по смене пола? Рассказывали им о гендерах помимо мужчины и женщины? Это ниспровержение веры и традиционных ценностей. Это сатанизм», - сказал президент России на церемонии.

В своей речи президент России уделил большое значение многополярности мира, который на Западе по-прежнему пытаются сделать однополярным и подчиненным своим колониальным интересам.

«Мир вступил в период серьезных трансформаций. Многополярность — возможность укрепить свой суверенитет. Право на самобытное развитие. У нас в мире очень много единомышленников. Сила против однополярного мира будет только нарастать», - пообещал российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что «слом западной гегемонии необратим».