Президент России заявил, что Запад ведет нетрадиционные политические отношения, рассчитывая, что ему все сойдет с рук.

Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на церемонии по случаю включения в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей заявил, что сейчас западные страны ведут нетрадиционные политические отношения с другими государствами.

"Они рассчитывают на свою безнаказанность, на то, что им все сойдет с рук. Запад готов переступить через кого угодно, для сохранения возможности паразитировать и грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата", — сказал президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что во все времена попытки претензий на мировое господство разбивались о мужество и стойкость русского народа.