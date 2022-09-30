Владимир Путин обвинил Запад в «нетрадиционных политических отношениях»
Президент России заявил, что Запад ведет нетрадиционные политические отношения, рассчитывая, что ему все сойдет с рук.
Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на церемонии по случаю включения в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей заявил, что сейчас западные страны ведут нетрадиционные политические отношения с другими государствами.
"Они рассчитывают на свою безнаказанность, на то, что им все сойдет с рук. Запад готов переступить через кого угодно, для сохранения возможности паразитировать и грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата", — сказал президент России.
Владимир Путин подчеркнул, что во все времена попытки претензий на мировое господство разбивались о мужество и стойкость русского народа.
Опубликовано: Максим Алексеев
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