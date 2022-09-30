Актриса фильмов для взрослых Джиа Лисса рассказала об участии в съёмках фильма «Кто там?» с Машковым
Актриса фильмов для взрослых Джиа Лисса рассказала об участии в съёмках фильма с известным актёром Владимиром Машковым.
Триллер "Кто там?" с Владимиром Машковым вышел на экраны 15 сентября. О новом для себя опыте поведала порноактриса Юлия Чиркова (творческий псевдоним - Джи Лисса) из Ижевска в интервью журналу "MAXIM".
Девушка призналась, что эти съемки стали для неё серьёзным испытанием.
Актриса фильмов для взрослых призналась, что было для неё самым сложным: "Сложность в том, что все снималось одним кадром. То есть, если кто-то один запорет, вся работа насмарку. Приходилось много репетировать, было суперсложно и волнительно. Боялась, что сделаю что-то не в тайминге и на меня будут гнать".
Ижевчанка считает, что в картине её сняли ради пиара, но она не возражает против нового опыта.
"Конечно, это пиар-ход, но я совсем не против. Мне это тоже интересно, я получаю новый опыт и смогу использовать его уже в "своих" съемках. У меня запланировано участие в съемках большого фильма для взрослых, там будет главная роль".
Юлия Чиркова из Ижевска (Джиа Лисса) известна благодаря участию в фильмах для взрослых. Актриса получила несколько престижных наград за съемки в подобных картинах.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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