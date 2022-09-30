Здание Еврокомиссии эвакуировали после того, как нашли неизвестный порошок на этаже, где работает Урсула фон дер Ляйен

Здание Комиссии пришлось частично эвакуировать, чтобы избежать любого риска, а порошок все еще нужно было проанализировать.

Конверт с подозрительным порошком был обнаружен в пятницу в помещении Европейской комиссии в Брюсселе, на этаже, где работает президент Урсула фон дер Ляйен, сообщили пожарные. 

Обнаружение привело к эвакуации части здания и к масштабному развертыванию машин скорой помощи, отметили журналисты AFP.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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