Здание Еврокомиссии эвакуировали после того, как нашли неизвестный порошок на этаже, где работает Урсула фон дер Ляйен
Здание Комиссии пришлось частично эвакуировать, чтобы избежать любого риска, а порошок все еще нужно было проанализировать.
Конверт с подозрительным порошком был обнаружен в пятницу в помещении Европейской комиссии в Брюсселе, на этаже, где работает президент Урсула фон дер Ляйен, сообщили пожарные.
Обнаружение привело к эвакуации части здания и к масштабному развертыванию машин скорой помощи, отметили журналисты AFP.
Опубликовано: Тарас Медведев
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