Здание Еврокомиссии эвакуировали после того, как нашли неизвестный порошок на этаже, где работает Урсула фон дер Ляйен

Здание Комиссии пришлось частично эвакуировать, чтобы избежать любого риска, а порошок все еще нужно было проанализировать.

Конверт с подозрительным порошком был обнаружен в пятницу в помещении Европейской комиссии в Брюсселе, на этаже, где работает президент Урсула фон дер Ляйен, сообщили пожарные.

Обнаружение привело к эвакуации части здания и к масштабному развертыванию машин скорой помощи, отметили журналисты AFP.