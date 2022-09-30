Церемония прощания с Борисом Моисеевым назначена на 2 октября на Троекуровском кладбище
Траурная церемония прощания с известным российским певцом и хореографом Борисом Моисеевым состоится 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве. В тот же день артист будет предан земле.
Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым пройдет 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища, Такой информацией поделился концертный директор покойного исполнителя Сергей Горох.
После траурного мероприятия звезду сцены похоронят на том же Троекуровском кладбище. Церемония прощания будет проходить в открытом режиме. Горох утверждает, что кремировать Моисеева не будут.
В своём комментарии ТАСС друг покойного сообщил: "Прощание будет 2 октября, воскресенье, с 12 часов, траурный зал Троекуровского кладбища. Похоронят там же, в этот же день".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин подписал договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России
Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС
Украина подаёт заявку на ускоренное вступление в НАТО
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР