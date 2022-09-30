Путин заявил, что Россия не стремится к восстановлению СССР
Российский президент прокомментировал вхождение новых земель в состав страны.
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с речью о присоединении к стране части земель Украины, которые решили войти в состав РФ на референдумах.
По словам Владимира Путина, люди сделали свой выбор согласно одной из статьей Организации объединенных наций.
Однако, отметил глава российского государства, не смотря на включение в свой состав новых земель Россия не стремится к воссозданию СССР.
"Россия не стремится к восстановлению Советского Союза, подчеркнул президент РФ", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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