На юго-востоке Ирана боевики напали на полицейский участок
По сообщению иранского государственного телевидения, нападение на участок полиции произошло в районе Белуджистан на юго-востоке страны.
В пятницу боевики открыли огонь и бросили бутылки с зажигательной смесью в полицейский участок в юго-восточной иранской провинции Систан-Белуджистан, сообщило государственное телевидение.
«Несколько полицейских, а также прохожие были ранены в перестрелке в столице провинции Захедане», сообщили на телевидении.
Провинция Систан-Белуджистан представляет собой неблагополучный регион, граничащий с Пакистаном и Афганистаном, и часто становится местом нападений или столкновений между правоохранительными органами и вооруженными группами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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