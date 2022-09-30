На юго-востоке Ирана боевики напали на полицейский участок

По сообщению иранского государственного телевидения, нападение на участок полиции произошло в районе Белуджистан на юго-востоке страны.

В пятницу боевики открыли огонь и бросили бутылки с зажигательной смесью в полицейский участок в юго-восточной иранской провинции Систан-Белуджистан, сообщило государственное телевидение.

«Несколько полицейских, а также прохожие были ранены в перестрелке в столице провинции Захедане», сообщили на телевидении.

Провинция Систан-Белуджистан представляет собой неблагополучный регион, граничащий с Пакистаном и Афганистаном, и часто становится местом нападений или столкновений между правоохранительными органами и вооруженными группами.