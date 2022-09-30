Владу Соколовскому стало плохо во время съёмок шоу Звёзды в Африке и он был срочно доставлен в больницу
Певец Влад Соколовский был экстренно доставлен в больницу из-за резких болей в животе.
Известный отечественный исполнитель Влад Соколовский - участник 3-его сезона популярного реалити-шоу канала ТНТ. Запуск проекта в ЮАР прошел без инцидентов.
Неожиданно 31-летнему певцу стало плохо, о чём сообщает StarHit.ru. Соколовский почувствовал резкую боль в животе, напоминающую кишечную колику как при глистах или гастрите.
Знаменитость пожаловался своим фанатам: "У меня гуляет газ по всему животу - ложусь на левый бок, оно вправо. Ложусь на правый - оно в другую сторону. И становится больнее".
Ни таблетки, ни народная медицина боль снять не смогли.
Врач проекта решил не рисковать, вызвав скорую помощь и отправив артиста под наблюдение местных медиков в учреждение здравоохранения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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