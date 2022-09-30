Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО
Украина сегодня, 30 сентября 2022 года, подала заявку на вступление а НАТО.
Зеленский записал видеообращение и объявил о беспрецедентном решении Киевский властей.
Президент Украины на весь мир объявил о том, что страна подала заявку на вступление в ряды НАТО.
"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - заявил Зеленский.
При этом важно понимать, что Украина не может вступить в НАТО, так как она не признает за РФ Крым, а также Донбасс, Херсон и Запорожье.
Это означает, что у нее есть территориальные споры. По правилам НАТО, страна не может вступить в альянс, если имеет таковые.
Опубликовано: Николай Скира
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