Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО

Украина сегодня, 30 сентября 2022 года, подала заявку на вступление а НАТО.

Зеленский записал видеообращение и объявил о беспрецедентном решении Киевский властей.

Президент Украины на весь мир объявил о том, что страна подала заявку на вступление в ряды НАТО.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - заявил Зеленский.

При этом важно понимать, что Украина не может вступить в НАТО, так как она не признает за РФ Крым, а также Донбасс, Херсон и Запорожье.

Это означает, что у нее есть территориальные споры. По правилам НАТО, страна не может вступить в альянс, если имеет таковые.