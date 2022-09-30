РБК: В Тыве семьям мобилизованных для участия в СВО выдают по барану, а также уголь и картофель

Власти республики Тыва в азиатской части России платят натурой семьям мужчин, мобилизованным для участие в спецоперации. Жены и родители получают не только овец, но и мешки с картошкой, дрова и уголь, пишет портал РБК.

"Сотрудники сельскохозяйственных управлений в сельской местности вчера приступили к раздаче овец. Всего было передано 91 животное", - говорится в сообщении на сайте местных властей.

По словам министра сельского хозяйства республики Сергея Ондара, работы по раздаче скота должны быть завершены до конца недели. Ондар также сообщил, что в пятницу, 30 сентября в муниципальных центрах началась раздача муки, картофеля и капусты.

Некоторые семьи мобилизованных тувинцев также получат уголь. Администрация района в Саганаре решила раздать дрова с местных лесопилок семьям мобилизованных.

Власти республики подчеркивают, что помощь в натуральной форме является лишь одним из элементов всех мер поддержки.

29 сентября правительство Тувы объявило о выполнении мобилизационного плана , объявленного Владимиром Путиным 21 сентября.