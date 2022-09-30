В Турции наблюдается бум на низкобюджетные фильмы ужасов
В этом году в Турции запланировано снять не менее шестидесяти фильмов ужасов с религиозным подтекстом, снятых подручными средствами, сообщает AFP.
Быстро развивающаяся индустрия, удовлетворяющая аппетиты суеверных зрителей, очень любящих этот жанр.
Несмотря на экономический кризис в стране, каждую неделю в кинотеатрах появляется не менее одного нового фильма ужасов.
«Я стараюсь делать как можно меньше технических ошибок», — рассказал агентству режиссер Метин Куру.
По его словам, очень помогает съемка в темноте.
«Цветовая палитра фильмов ужасов не очень разнообразна, это позволяет снимать более дешевыми камерами, меньшим количеством света и меньшей съемочной группой», - делится секретом турецкий автор фильмов ужасов.
До 1990-х годов в Турции снималось мало фильмов ужасов. По мнению кинокритика Гизема Симсека Кая, преподавателя Университета Культуры в Стамбуле, их небывалая популярность связана с изменениями в турецком обществе.
«Закат суеверий в пользу науки начал сходить на нет в конце 1990-х годов, незадолго до прихода к власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сторонника политического ислама», - считает кинокритик.
Религиозные фильмы ужасов стали популярными после выхода на экраны в 2004 году фильма «Заклинание».
Опубликовано: Тарас Медведев
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