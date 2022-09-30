Кадыров заплакал во время выступления Путина в Кремле
Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле с речью о присоединении новых территорий.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствовал во время выступления Владимира Путина в Кремле.
Когда президент Российской Федерации говорил о Родине, Кадыров не смог сдержать эмоции и заплакал.
"Духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить", - вот что говорил в этот момент Путин.
"Кадыров заплакал во время речи Путина" - сообщает РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира
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