Кадыров заплакал во время выступления Путина в Кремле

Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле с речью о присоединении новых территорий.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствовал во время выступления Владимира Путина в Кремле.

Когда президент Российской Федерации говорил о Родине, Кадыров не смог сдержать эмоции и заплакал.

"Духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить", - вот что говорил в этот момент Путин.

"Кадыров заплакал во время речи Путина" - сообщает РИА Новости.