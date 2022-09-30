Кадыров заплакал во время выступления Путина в Кремле

Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле с речью о присоединении новых территорий.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствовал во время выступления Владимира Путина в Кремле.

Когда президент Российской Федерации говорил о Родине, Кадыров не смог сдержать эмоции и заплакал.

"Духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить", - вот что говорил в этот момент Путин.

"Кадыров заплакал во время речи Путина" - сообщает РИА Новости.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 