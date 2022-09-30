ВСУ усиливают наступление на Донбассе и идут в прорыв на Луганск

Украинские войска будут усиливать наступление на территории республик Донбасса.

По информации украинских телеграм-каналов, Вооруженные силы страны усиливают наступление на Донбассе.

Также есть информация о том, что им приказано развернуть прорыв к столице Луганской народной республики, которая вошла в состав России.

Такие приказы якобы были отданы из офиса президента Украины.

При этом нужно понимать, что теперь Россия будет расценивать нападение на республики Донбасса, как нападение на страну.