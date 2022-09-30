ВСУ усиливают наступление на Донбассе и идут в прорыв на Луганск
Украинские войска будут усиливать наступление на территории республик Донбасса.
По информации украинских телеграм-каналов, Вооруженные силы страны усиливают наступление на Донбассе.
Также есть информация о том, что им приказано развернуть прорыв к столице Луганской народной республики, которая вошла в состав России.
Такие приказы якобы были отданы из офиса президента Украины.
При этом нужно понимать, что теперь Россия будет расценивать нападение на республики Донбасса, как нападение на страну.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин подписал договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России
Эксперты из Дании и Швеции заявили, что «Северные потоки» были взорваны сотнями килограммами взрывчатки
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС
Травматолог объяснил, почему утро надо начинать с потягиваний
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР