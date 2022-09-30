Путин рассказал, за что Россия сражается в Украине

Российский президент во время выступления в Кремле рассказал о том, за что сражаются войска в Украине.

Российский президент выступил на церемонии принятия республик Донбасса в состав России.

Владимир Путин рассказал, за что по его мнению сражаются российские солдаты в боях на территории Украины.

По словам Владимира Путина, Россия сражается за свое будущее, за то, что Запада не навязывал свои правила и ценности российской молодежи.

Он напомнил, что чуждые российскому обществу ценности пытаются распространить и в России.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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