Путин рассказал, за что Россия сражается в Украине

Российский президент во время выступления в Кремле рассказал о том, за что сражаются войска в Украине.

Российский президент выступил на церемонии принятия республик Донбасса в состав России.

Владимир Путин рассказал, за что по его мнению сражаются российские солдаты в боях на территории Украины.

По словам Владимира Путина, Россия сражается за свое будущее, за то, что Запада не навязывал свои правила и ценности российской молодежи.

Он напомнил, что чуждые российскому обществу ценности пытаются распространить и в России.