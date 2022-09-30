Зеленский заявил, что Киев официально запросит процедуру ускоренного вступления в НАТО и не будет вести переговоры с Путиным
Владимир Зеленский сделал заявление через несколько минут после того, как Россия оформила присоединение четырех новых регионов.
Президент Владимир Зеленский объявил в пятницу, 30 сентября, что Украина подпишет заявку на ускоренное членство в НАТО.
«Мы делаем решительный шаг, выставляя кандидатуру Украины на ускоренное членство в НАТО», — сказал он в видео, размещенном в социальных сетях.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявил в пятницу, 30 сентября, что он не будет вести переговоры с Россией, пока Владимир Путин находится у власти, после того, как российский лидер предложил Украине сложить оружие и сесть за стол переговоров.
«Украина не будет вести переговоры с Россией, пока Путин является президентом Российской Федерации. Мы будем вести переговоры с новым президентом», — заявил Зеленский.
Опубликовано: Тарас Медведев
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