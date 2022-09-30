США ввели новые санкции против России, в списке семьи Мишустина и Шойгу и глава Центробанка Набиуллина

В ответ на присоединение к России четырех новых регионов США вводят дополнительные санкции.

Карательные меры направлены против ряда российских государственных чиновников, членов их семей и военнослужащих, о чем правительство США заявило в пятницу в Вашингтоне.

Затронуты сети оборонных закупок, включая международных поставщиков.

В список входят, например, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, депутаты парламента, а также члены семей премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина и экс-главы Кремля Дмитрия Медведева. который сейчас является заместителем главы Совета безопасности России.

Президент США Джо Байден также заявил сегодня, что любая страна, которая будет оказывать помощь России автоматически может попасть под санкции Запада.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Соединенные Штаты безоговорочно отвергают мошенническую попытку России изменить международно признанные границы Украины».

«Это является явным нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций», - отметил он.