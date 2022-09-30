Слуцкий: Вступление Украины в НАТО равносильно началу войны альянса с Россией
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на заявку Украины на вступление в НАТО.
Лидер Либерально-демократической партии Российской Федерации Леонид Слуцкий отреагировал на заявку Украины на вступление в НАТО.
По словам Слуцкого, вступление Украины в НАТО будет означать начало военного конфликта между альянсом и Россией.
"Заявление Зеленского об ускоренной заявке Киева на вступление в НАТО звучит как прямое приглашения альянса вступить в военный конфликт с РФ", - сказал Слуцкий.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО.
Опубликовано: Николай Скира
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