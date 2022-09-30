Слуцкий: Вступление Украины в НАТО равносильно началу войны альянса с Россией

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на заявку Украины на вступление в НАТО.

Лидер Либерально-демократической партии Российской Федерации Леонид Слуцкий отреагировал на заявку Украины на вступление в НАТО.

По словам Слуцкого, вступление Украины в НАТО будет означать начало военного конфликта между альянсом и Россией.

"Заявление Зеленского об ускоренной заявке Киева на вступление в НАТО звучит как прямое приглашения альянса вступить в военный конфликт с РФ", - сказал Слуцкий.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО.