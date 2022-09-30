Данко обругал Пугачёву за отъезд из России до похорон Моисеева

Певец Данко (Александр Фадеев) возмущён поведением своей коллеги по сцене Аллы Пугачёвой. Та, что называлась другом Бориса Моисеева, улетела за границу, даже не дождавшись похорон артиста.

Исполнитель Александр Фадеев (творческий псевдоним - Данко) полагает, что дружба между Алой Пугачёвой и Борисом Моисеевым не была такой уж искренней, раз именитая певица поспешно покинула Россию, даже не проводив приятеля в последний путь.

Данко раскритиковал действия Аллы Борисовны: "Ну, видимо, у нее билеты были заранее куплены в Израиль. Сдать их не получилось бы. Наверное, она давно уже купила эти билеты, а потом так совпало…

Не осталась на похоронах друга Моисеева - значит, не так уж сильно они и дружили. Такая вот у них дружба".

Борис Моисеев скончался днём 27 сентября. Траурная церемония прощания с артистом состоится 2 октября на Троекуровском кладбище, где его и придадут земле.