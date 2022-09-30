После урагана многие пользуются генераторами, но эти устройства смертельно опасны
Из-за урагана Ян только во Флориде более 2 млн человек остались без электроэнергии, а Куба была полностью обесточена. В таких условиях люди пользуются генераторами, но эти устройства несут смертельную опасность.
По результатам исследований, смертность после ураганов сопоставима со смертностью из-за самого разгула стихии.
Чаще всего люди умирают из-за неправильного использования генераторов. Такое устройство производит большое количество угарного газа.
Этот газ не имеет запаха и может убить человека всего за несколько минут, если использовать его в помещении.
Для примера: один портативный генератор производит столько же угарного газа, как и сотни автомобилей.
Опасность заключается еще и в том, что признаки отравления угарным газом могут быть незаметными, хотя некоторые люди чувствуют слабость, головокружение и сильную головную боль.
Генератор нельзя включать в доме или гараже даже при открытых окнах и дверях. Это не дает возможности предотвратить накопление угарного газа до смертельного уровня.
Устройство нужно устанавливать на расстоянии от жилья таким образом, чтобы выхлоп был направлен в сторону от дома.
Опубликовано: Светлана Репина
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