После урагана многие пользуются генераторами, но эти устройства смертельно опасны

Из-за урагана Ян только во Флориде более 2 млн человек остались без электроэнергии, а Куба была полностью обесточена. В таких условиях люди пользуются генераторами, но эти устройства несут смертельную опасность.

По результатам исследований, смертность после ураганов сопоставима со смертностью из-за самого разгула стихии.

Чаще всего люди умирают из-за неправильного использования генераторов. Такое устройство производит большое количество угарного газа.

Этот газ не имеет запаха и может убить человека всего за несколько минут, если использовать его в помещении.

Для примера: один портативный генератор производит столько же угарного газа, как и сотни автомобилей.

Опасность заключается еще и в том, что признаки отравления угарным газом могут быть незаметными, хотя некоторые люди чувствуют слабость, головокружение и сильную головную боль.

Генератор нельзя включать в доме или гараже даже при открытых окнах и дверях. Это не дает возможности предотвратить накопление угарного газа до смертельного уровня.

Устройство нужно устанавливать на расстоянии от жилья таким образом, чтобы выхлоп был направлен в сторону от дома.