В Иране силы безопасности открыли огонь по протестующим

Иранские силы безопасности открыли огонь в эту пятницу, 30 сентября, по демонстрантам, вооруженным камнями, сообщают оппозиционные СМИ.

В Захедане, провинция Систан-Белуджистан на юго-востоке страны, протестующие попали под обстрел, когда бросали камни в полицейский. НПО «Иранские права человека» заявила, что в Захедане было убито несколько человек.

Иранское государственное телевидение ранее сообщило, что боевики открыли огонь и бросили бутылки с зажигательной смесью в полицейский участок в этом городе.

«В результате перестрелки несколько полицейских и прохожих получили ранения», — рассказали на телеканале.

По данным иранского информационного агентства Fars, с начала протестов было убито около 60 человек, а базирующаяся в Осло НПО сообщила о числе погибших не менее 83 человек.