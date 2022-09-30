В Иране силы безопасности открыли огонь по протестующим
Иранские силы безопасности открыли огонь в эту пятницу, 30 сентября, по демонстрантам, вооруженным камнями, сообщают оппозиционные СМИ.
В Захедане, провинция Систан-Белуджистан на юго-востоке страны, протестующие попали под обстрел, когда бросали камни в полицейский. НПО «Иранские права человека» заявила, что в Захедане было убито несколько человек.
Иранское государственное телевидение ранее сообщило, что боевики открыли огонь и бросили бутылки с зажигательной смесью в полицейский участок в этом городе.
«В результате перестрелки несколько полицейских и прохожих получили ранения», — рассказали на телеканале.
По данным иранского информационного агентства Fars, с начала протестов было убито около 60 человек, а базирующаяся в Осло НПО сообщила о числе погибших не менее 83 человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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