Ксения Собчак уверена, что россиян в будущем не ждет "ничего хорошего"
В инстаграме известной журналистки появился новый пост-рассуждение, где она поделилась своими мыслями об массовом исходе российских граждан.
Ксения Собчак рассказала, что после частичной мобилизации, почти все ее друзья и знакомые покинули Россию.
"Уехали почти все мои друзья. В 18:00 в Москве нет пробок. Очень страшно и очень нас всех жалко. За полгода прошли столько точек невозврата, что они примелькались. Что ждет завтра и тем более через неделю? Ничего хорошего, это уже ясно"
Яна Рудковская оставила комментарий к посту Собчак со своим видением ситуации:
"Мы остались. И нас не так уж и мало! Время все расставит на свои места, мир уже точно не будет прежним. И еще важный момент — Родину в сложное время не бросают и не уезжают! Я говорю за себя и свою семью! То, что ты осталась, вызывает лично у меня только уважение!"
Однако Ксения выразила свое несогласие с Рудковской, по мнению Собчак "уступить должен мудрый", чтобы сохранить мир. Если этого не случится, добавила Ксения, "мы все умрем в ядерной войне".
Ксения Собчак выразила уверенность в том, что люди, не желающие "брать в руки оружие", должны уезжать.
Опубликовано: Храмова Оксана
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