США ввели санкции в отношении членов Совета Федерации России
Министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении членов верхней палаты российского парламента.
Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении членов Совета Федерации России.
"Совет Федерации Федерального собрания России. Цель - государственное образование (орган власти)", — говорится в обновленном списке.
Формальным поводом для ввода санкций стало то, что верхняя палата парламента России это "политическое подразделение, агентство или инструмент правительства России".
В санкционный список также включены депутаты Государственно думы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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