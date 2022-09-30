США ввели санкции в отношении членов Совета Федерации России

Министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении членов верхней палаты российского парламента.

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении членов Совета Федерации России.

"Совет Федерации Федерального собрания России. Цель - государственное образование (орган власти)", — говорится в обновленном списке.

Формальным поводом для ввода санкций стало то, что верхняя палата парламента России это "политическое подразделение, агентство или инструмент правительства России".

В санкционный список также включены депутаты Государственно думы.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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