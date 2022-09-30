США ввели санкции в отношении членов Совета Федерации России

У Пугачевой были свои скрытые мотивы для временного возвращения в Россию

И эти мотивы, увы, никак не связаны с тоской по родине. Алла Борисовна приезжала для решени своих имущественных вопросов. Примадонна выставила на продажу особняк в Грязи и столичные апартаменты.

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