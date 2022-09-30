Норвегия направила к нефтяным платформам в Северное море сторожевые катера и самолет
Три европейские страны помогут Норвегии обезопасить свой нефтегазовый сектор после атаки на газопроводы «Северный поток».
Норвегия, которая стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, приняла военную помощь Франции, Германии и Великобритании для обеспечения безопасности своего нефтегазового сектора, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.
«Мы обсуждаем с нашими союзниками вопрос об увеличении военного присутствия в норвежских водах», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Норвегии.
Это заявление было сделано через несколько дней после обнаружения пяти утечек, которым предшествовали взрывы, на газопроводе «Северный поток», соединяющем Россию с Германией по дну Балтийского моря.
«Я понимаю, что люди обеспокоены последствиями, которые может иметь ситуация в Балтийском море, и что нечто подобное может произойти с нефтегазовыми установками», — сказал Йонас Гар Стёре и отметил: «У нас нет никаких признаков того, что существуют прямые угрозы норвежскому нефтегазовому сектору».
Ранее Йонас Гар Стёре заявил, что два норвежских корабля береговой охраны были направлены для патрулирования вблизи нефтяных платформ, и что этот район также контролируется морским патрульным самолетом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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