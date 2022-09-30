Блинкен: Россия не ведёт подготовку к применению ядерного оружия
Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Вашингтоне не видят признаком того, что Москва намеревается применить свои ядерные вооружеения.
Вечером 30 сентября сотрудник американского Госдепартамента Энтони Блинкен публично заявил, что разведслужбы Соединённых Штатов не видят признаков того, чтобы Россия готовилась к применению своего ядерного оружия на территории Украины или любой другой страны.
Вместе с тем генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Москва столкнётся с тяжёлыми последствиями, если Владимир Путин решится на применение российского ядерного оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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